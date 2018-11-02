Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 19 puan topladı. Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan Fenerbahçe ise derbide çıkış arıyor... Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor...

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GALATASARAY: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Garry Rodrigues, Belhanda, Sinan Gümüş

YEDEKLER: İsmail, Maicon, Ahmet, Selçuk, Sinan, Yunus, Celil, Muğdat, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey

YEDEKLER: Berke, Erten, İsmail, Alper, Soldado, Ferdi, Şener, Reyes, Barış, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

SÜPER LİG PUAN DURUMU

388. randevu İki takım arasında 109 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 532-482 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı.

GALATASARAY CEPHESİ

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMIYOR

Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.

SON 6 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.

FENERBAHÇE SAVUNMASINI AŞAMIYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı. İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

FENERBAHÇE CEPHESİ

5 EKSİK

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.

2002-2003'TEN SONRA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi. Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi. Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.

GALATASARAY'A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda son golünü ise 4.5 yıl önce yedi. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli fileleri son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.

TERİM'İN 56. DERBİ HEYECANI

* Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 55 derbi maçta görev yaptı.

* Fatih Terim, Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

* Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı maçların 10'nu kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 9'unda yenildi.

GÖZLER KALECİLERDE

* Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide kaleciler Muslera ve Harun Tekin'in sergileyeceği performans, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek.

* Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu sezon 14 resmi müsabakada kalesinde 14 gol gördü.

* Harun Tekin ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 resmi karşılaşmada 16 gole engel olamadı.

İLK GOLE DİKKAT

* Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor.

* Rekabetteki son 50 lig maçında skor olarak öne geçen takım sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı.

* İki takım da bu sezon ligde geride kalan 10 haftada geriye düştükleri maçların ikisinden puan çıkarabildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSINA GÜVENİYOR

* Türk Telekom Stadı'nda rakibine konuk olacak Fenerbahçe, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu. Söz konusu dönemde Süper Lig'de 25 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 19'unu kaybetmedi. Bu 25 derbide 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

* Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 12 lig derbisinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 sezonda 13 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 5'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 13 maçta 3 defa yenildi.

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