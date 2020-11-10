'Deplasman fobisi' bitti! 0:00 / 0:00

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yaklaşan Galatasaray aynı zamanda deplasman performansını da başka seviyeye çekti. Son yıllarda deplasmanda maç kazanmakta zorluk çeken sarı-kırmızılılar bu kötü gidişata da son verdi.

Bu sezon oynadığı dört deplasman maçının sadece birinde puan kaybeden Galatasaray, 12 puanın 9'unu hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Sivasspor gibi son yıllarda zorlandığı deplasmanlardan galibiyetle ayrıldı.

SİVAS'TA 5 YIL SONRA KAZANDI!

Son olarak Sivas'ta rakibine 2-1'lik üstünlük kuran Galatasaray, rakibini deplasmanda 2014-15 sezonunda mağlup edebilmişti. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelenin ardından ligde oynadığı 4 maçta da galibiyete uzanamamıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE DE 5 YIL SONRA

Başakşehir'i ligin ikinci haftasında mağlup eden Galatasaray rakibini deplasmanda 4 maç sonra yenmişti. Bu sezondan önceki son galibiyetini 2015-16'nın ilk yarısında 2-0'lık skorla alan sarı-kırmızılılar dış sahada 5 sene sonra galibiyet elde etmişti.

ÜÇ GALİBİYET EN SON ŞUBAT 2020'DE

Galatasaray deplasmanda 4 haftada 3 galibiyeti en son Şubat 2020'de elde etmişti. Geçen sezon 26 Ocak'ta başlayan galibiyet serisi 23 Şubat'taki Fenerbahçe galibiyetiyle devam etmiş, Sivasspor beraberliğiyle ise sona ermişti. Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinden sonra deplasmandaki 6 maçta da galibiyet elde edememişti.

ŞAMPİYONLUK SEZONLARINDA DIŞ SAHA PUAN ORTALAMASI 1,5 İDİ

Galatasaray son iki şampiyonluğu olan 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasman maçında 26'şar puan toplamıştı. Dış sahada 1,5 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 17 maçta 21 puanda kaldı. 1,2 puan ortalamasıyla dış saha puan tablosunda 7. sırada yer alan Galatasaray bu sezon ise geride kalan haftalarda dış sahada ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'dan daha fazla puan toplayan tek takım ise 10 puan ile Fenerbahçe.