Bu hazırlık maçı, hem Galatasaray hem de Lazio için yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik direktörler, takımlarının son durumunu görmek, yeni transferleri denemek ve taktiksel varyasyonlar üzerinde çalışmak için maçları araç olarak kullanacak.