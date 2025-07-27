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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı bilet fiyatları

        Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak bu dev hazırlık mücadelesi, Süper Lig öncesinde sarı kırmızılıların son provası niteliğinde olacak. Yeni transferlerin sahne alması beklenen maçta, futbolseverler hem Galatasaray'ın form durumunu hem de Lazio gibi güçlü bir rakip karşısındaki performansını merakla takip edecek. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve bilet detayları sporseverlerin gündeminde. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 18:07 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:07
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        Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında RAMS Park’ta Lazio’yu konuk ediyor. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, hazırlık dönemindeki başarılı performansını sürdürmek isteyen Galatasaray’da yeni transferlerin sahaya çıkması bekleniyor. Süper Lig başlamadan önceki son ciddi prova olan Galatasaray - Lazio mücadelesi, hem teknik ekip hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçı canlı yayın bilgisi...

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        GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak belirlendi.

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        Bu hazırlık maçı, hem Galatasaray hem de Lazio için yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik direktörler, takımlarının son durumunu görmek, yeni transferleri denemek ve taktiksel varyasyonlar üzerinde çalışmak için maçları araç olarak kullanacak.

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        GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

        S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak maçın biletleri 29 Temmuz Salı günü satışa sunulacak.

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        GALATASARAY - LAZIO MAÇI BİLET FİYATLARI

        Premium - 18.000

        Delux - 17.000

        Lux - 16.000

        Classic - 15.000

        Kategori 1 - 10.000

        Kategori 2 - 9.000

        Kategori 3 - 8.000

        Kategori 4 - 7.000

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        Kategori 5 - 6.500

        Kategori 6 - 5.500

        Kategori 7 - 5.000

        Kategori 8 - 4.000

        Kategori 9 - 3.000

        Kategori 10 - 1.400

        Kategori 11 - 1.300

        Misafir - 1.300

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