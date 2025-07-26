Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray - Strasbourg karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray - Strasbourg maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Strasbourg maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
Galatasaray - Strasbourg maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçları kapsamında, Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etti. Yeni sezon öncesinde dördünü hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler Leroy Sane'de olacak. Peki, "Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak.
GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park’ta oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY LAZİO İLE KARŞILAŞACAK
Galatasaray daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.