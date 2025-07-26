Galatasaray - Strasbourg maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçları kapsamında, Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etti. Yeni sezon öncesinde dördünü hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler Leroy Sane'de olacak. Peki, "Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...