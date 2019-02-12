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Ligin başlamasından bu yana özellikle VAR protokolüne aykırı davranış nedeniyle Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Serkan Çimen (yardımcı hakem), Halil Umut Meler, Yaşar Kemal Uğurlu ve Fırat Aydınus'u belli sürelerle dinlenmeye alan ve bu isimlere 2 ile 5 hafta arasında maç cezaları veren MHK'nin, cuma günü oynanan Kayserispor - Fenerbahçe ve pazar günü oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmalarının hakemleri Alper Ulusoy ile Ümit Öztürk'e belli bir süre maç vermeyecek.