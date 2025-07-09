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        Haberler Bilgi Magazin Gassal 3. sezon ne zaman? Gassal 3. sezon tarihi: Gassal 3. yeni sezonda neler olacak, çekimler başladı mı?

        Gassal 3. sezon tarihi: Gassal 3. sezon ne zaman?

        Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı ve Türkiye'nin dijital platformlarından Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, ilk iki sezonu geride bıraktı. Tabii platformunda yayınlanan dizinin yeni sezonunun 2025 yılı içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu kapsamda net tarih için araştırmalar başladı. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:53
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        İlk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla gündeme geldi. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Tabii platformunda yayınlanan dizinin yeni sezonunun tarihi merak ediliyor. İşte dizi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        GASSAL 3. SEZON: TRT TABİİ GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?

        TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi için gözler 3. sezona çevrildi. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını duyururken, oyuncu Mehmet Bilge Yıldız’ın 28 Mayıs 2025’te sosyal medyada paylaştığı “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” açıklaması hayranları heyecanlandırdı.

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        Çekimlerin yaz aylarında başladığı ve yeni sezonda sürpriz isimlerin kadroya katıldığı biliniyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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