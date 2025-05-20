Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA BIÇAKLI SALDIRI DHA'daki habere göre tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı.

TAKSİCİ HASTANEYE KALDIRILDI YOLCU KAÇTI Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Y., yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden geçen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. REKLAM

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA Hüseyin Y.’nin yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı dehşet dakikaları taksi içerisindeki kameraya yansıdı.