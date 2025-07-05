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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!

        Gaziantep'te, 14 yaşındaki Osman Cuma, pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunca silahtan çıkan saçmalarla vuruldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Cuma'nın cenazesi ailesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 05.07.2025 - 07:35
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        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
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        Gaziantep'teki Barak Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi. Arkadaşına oyun oynamaya giden Osman Cuma (14), iddiaya göre evde gördüğü pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi.

        SAÇMALARLA AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre fotoğraf çekimi sırada Osman Cuma, yanlışlıkla tetiğe dokunca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan Osman Cuma, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Osman Cuma, burada kurtarılamadı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Cuma'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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