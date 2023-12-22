Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TSK'dan, Suriye'ye askeri sevkiyat

        TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSK'dan, Suriye'ye askeri sevkiyat
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoyun, Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp Suriye'nin İdlib bölgesindeki üs bölgelerinde görevlendirilecekleri bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü me...
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü me...
        Gaziantep'te zeytin çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te zeytin çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Türk Kızılay, İslahiye'de depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde...
        Türk Kızılay, İslahiye'de depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde...
        Böbrek hastası genç, içme suyu dağıtarak organ bağışına dikkat çekmeye çalı...
        Böbrek hastası genç, içme suyu dağıtarak organ bağışına dikkat çekmeye çalı...