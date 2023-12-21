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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:19 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:27
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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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