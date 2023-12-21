Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

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