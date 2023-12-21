Ağır hasarlı 6 katlı bina, yıkılırken çöktü

GAZİANTEP'te, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı Yıldırım Apartmanı'nın kontrollü yıkımına da sabah saatlerinde güvenlik önlemi alınıp başlandı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, bina aniden çöktü. Gürültüyle yıkılan apartmandan yükselen toz bulutu çevreyi kaplarken, kimsenin yaralanmadığı yıkım anı, cep telefonu kamerasına kaydedildi.