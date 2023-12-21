AK Parti'de seçim kampanyası 1 Ocak'ta, mitingler şubatta başlayacak AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları hızlandı. Büyükşehir belediye başkan adayları yıl bitmeden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. 1 Ocak itibarıyla ise seçim kampanyasına başlanacak. "Gerçek Belediyecilik" mesajı verilecek mitingler de şubat ayında başlayacak

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Aday belirleme sürecinde sona yaklaşılırken, kısa süre içerisinde adayların açıklanması bekleniyor. "Gerçek belediyecilik" sloganın kullanılacağı kampanya 1 Ocak'ta, mitingler ise şubat ayında başlayacak.

AK Parti seçim kampanyasının tanıtımını ise 15 Ocak'ta, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Bu tanıtımda, emeklilerden gençlere, sokak hayvanlarından tarıma kadar pek çok konuda vaatlerin açıklanması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİ ZİYARET EDİLECEK

Şubat ayında başlayacak olan mitingler kapsamında, 50'ye yakın il ziyaret edilecek. 6 Şubat'ta depremin yıldönümünde, depremden etkilenen illere yönelik özel bir ziyaret de yapılacak.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK"

Edinilen bilgiye göre; Cumhur İttifakı belediyeleri, muhalefet belediyeleri ve deprem bölgesine yönelik ayrı stratejiler izlenecek. AK Parti'nin kampanyasında vurgulanacak ortak mesaj ise "Gerçek Belediyecilik" olacak. İstanbul ve Ankara'daki mevcut yönetimlerin yerine getirmediği vaatler üzerinde durulacak. "Gerçek Belediyecilik" vurgusu şeffaflık, adalet, eşitlik, üretkenlik ve vizyon gibi 15 kavram ile anlatılırken, AK Parti’nin vaatleri öne çıkarılacak.

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15 OCAK TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kampanyada kullanılacak şarkılarda "Hep Yeni, Hep İleri" teması işlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul adaylığını ilan ettiği tarihe atfen 15 Ocak 2024'te düzenlenecek olan kampanyanın tanıtım programında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerini açıklaması bekleniyor.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında, başıboş sokak hayvanları sorununa çözüm de yer alıyor. Avrupa'daki uygulamalara benzer şekilde, sokak hayvanlarının sayımı ve kısırlaştırılmasının ardından barınaklara yerleştirilip sahiplendirilmesi planlanıyor. Türkiye'de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

EMEKLİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Ayrıca emeklilere verilebilecek özel bir kart üzerinde durulduğu öğrenildi. Söz konusu kart ile ulaşım, alıveriş ve sağlık harcamalarında indirim uygulanması gündemde. Kent tarımına yönelik çalışma da yapılacak.