The Economist 2023 yılının ülkesini seçti The Economist tarafından her yıl verilen "Yılın Ülkesi" ödülünün bu sene kazananı Yunanistan oldu. Economist 2023 yılında Yunanistan'ın seçildiğini duyurdu ve "Acı veren ekonomik reformları uygulamak ve yeniden seçilmek mümkün" açıklamasında bulundu

