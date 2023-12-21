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        Haberler Dünya The Economist 2023 yılının ülkesini seçti

        The Economist 2023 yılının ülkesini seçti

        The Economist tarafından her yıl verilen "Yılın Ülkesi" ödülünün bu sene kazananı Yunanistan oldu. Economist 2023 yılında Yunanistan'ın seçildiğini duyurdu ve "Acı veren ekonomik reformları uygulamak ve yeniden seçilmek mümkün" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:24
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        Economist yılın ülkesini seçti
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        The Economist dergisi, 2023 yılının ülkesini Yunanistan olarak seçti. 2023'ün ülkesinin belirlendiği haberde, "Acı veren ekonomik reformları uygulamak ve yeniden seçilmek mümkün" ifadelerine yer verildi.

        "Tarihçiler 2023'e insanlık için mutlu bir yıl olarak bakmayacaklar. Bu yıl dünyada savaşlar alevlendi, özgürlükler kısıtlandı." sözleriyle analize başlayan The Economist dergisi, 2023 yılının ülkesinin Yunanistan olduğunu açıkladı.

        The Economist tarafından her yıl verilen "Yılın Ülkesi" ödülünü Yunanistan'a verdiğini açıkladığı makalede şu ifadelere yer verdi;

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        "Kazanan Yunanistan. 10 yıl önce borç krizi nedeniyle felce uğramış, Wall Street'te alay konusu olmuştu. Gelirler düşmüştü, toplum zayıflamıştı, sağ ve sol partiler aşırılığa giderken başıboş halde kalmıştı. Hükümet o kadar çaresiz kaldı ki Çin'den yardım istedi. Bugün Yunanistan mükemmel olmaktan hala uzakta. Şubat ayında demiryolunda meydana gelen kaza, kalitesiz altyapıyı ortaya çıkardı; telefon dinleme skandalı ve göçmenlere kötü muamele sivil özgürlüklerin geliştirilmesi gerektiğini gösterdi.

        Ancak yıllar süren sancılı yapılanmanın ardından Yunanistan, 2023'te yıllık zengin dünya ekonomileri sıralamamızda zirveye yerleşti. Merkez sağ hükümeti Haziran ayında yeniden seçildi, dış politikada ABD ve AB yanlısı, Rusya'ya karşı temkinli. Yunanistan, çöküşün eşiğine gelmişken sert ve mantıklı ekonomik reformları hayata geçirmenin, toplumu yeniden güçlendirmenin, ölçülü vatanseverlik sergilemenin ve yine de seçimleri kazanmanın mümkün olduğunu gösteriyor."

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #yunanistan
        #Economist
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