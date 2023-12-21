Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı

        Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı

        Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen, vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri yeni vatandaşlık yasasında anlaşma sağladı.

        Yasanın, ocak ayında Federal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

        İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açılacak.

        TASARIDA NELER YER ALIYOR?

        Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

        Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

        REKLAM

        Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

        Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

        Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

        Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

        Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

        Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen "misafir işçiler" için de düzenleme yer alıyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Göç
        #göç yasası
        #vatandaşlık
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı