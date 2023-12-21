Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları - Galatasaray Haberleri

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek derbi öncesi hata yapmadı. Sarı-kırmızılılar zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaşırken, spor yazarları Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısındaki performansını kaleme aldı. Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Uğur Meleke (Hürriyet): Orta sınıfın iyi bir temsilcisini seyrettik Galatasaray’ın karşısında. Shota bence şu anda ligin en şanslı teknik adamı. Zira Alpaslan Erdem ona son derece organize, son derece kompakt oynayan bir takım bıraktı. Galatasaray’ın böyle bir günü geçmek için bir ekstraya ihtiyacı vardı, o ekstra da Kerem Demirbay’ın şutlarıyla geldi zaten.

2 Şurada Paylaş!







Erman Toroğlu (Fotomaç): Galatasaray, Karagümrük karşısında rahat kazanır diyenler aldandı. Sarı-kırmızılılar hep aynı tempoda götürdükleri maçta az daha puan verecekti. Son dakikalarda ofsayt pozisyonundaki adam, hareketli olmasa belki de maç berabere bitecekti, hem de derbi öncesi. Icardi'de büyük form düşüklüğü var. Hani top gelmiyor desek, geliyor. O işlemeyince de işler zorlaşıyor. Galatasaray oyunun bir kısmını tempolu, baskılı ve iyi oynuyor ama bunu yayamıyor. Bu oyun ve mücadele Fenerbahçe'ye karşı yetmez. Tabii o maçın havası da başka olur.