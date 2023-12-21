Son dakika Adana haberleri: Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?

Son dakika Adana haberleri: Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?

Dilencinin cebinden ne kadar çıktı? Adana'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı, otogarda dilencilik yaptığı saptanan A.E.D.'ye, 617 lira para cezası uygulandı. Dilencinin üzerinden çıkan para ise şoke etti

Anadolu Ajansı Giriş: 21.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:02 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL