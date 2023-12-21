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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Adana haberleri: Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?

        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?

        Adana'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı, otogarda dilencilik yaptığı saptanan A.E.D.'ye, 617 lira para cezası uygulandı. Dilencinin üzerinden çıkan para ise şoke etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:02
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        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
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        Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda, dilencilik yapan A.E.D,'yi yakaladı.

        CEBİNDEN 9 BİN 62 TL ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre Zabıta Daire Başkanlığına götürülen şüphelinin üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı.

        617 TL PARA CEZASI YAZILDI

        Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.

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