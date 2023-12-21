Tok satıcı Brest: Bradley Locko'da indirime yanaşmıyor
Galatasaray, Bradley Locko için girişimlerini sürdürmesine rağmen Brest geri adım atmıyor! Fransız sol bek için kapıyı 13 milyon Euro'dan açan Brest, 12 milyon Euro'nun altına inmiyor. Fransız ekibinin yakın dönemde yaptığı benzer satışlar da kulübün bu konudaki politikasını ortaya koyuyor. Devre arasında böyle bir harcama yapmaya çekinen Galatasaray ise uzlaşma zemini arıyor
Devre arası transfer döneminde sol bek ve orta saha transferleri gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, yaklaşık iki ay önce başladığı liste oluşturma sürecinden bir sonraki adım olan resmi girişimlere geçti.
Sarı-kırmızılıların gözlemci ekibi, sol bek bölgesi için ince eleyip sık dokurken 10 futbolcu gibi geniş bir liste hazırlandı. Bu listenin tepesinde yer alan Bradley Locko için girişimlerde bulunan Galatasaray, Fransız yıldızdan vazgeçmiş değil.
KAPIYI 13 MİLYON EURO'DAN AÇTILAR
Brest, yaklaşık 1,5 ay kadar önce Locko için kapıyı 13 milyon Euro'dan açarken Galatasaray resmi kanallar aracılığıyla masaya oturdu ve Brest'in bonservis bedeli beklentisini aşağı çekmek için temaslara başladı.
Fransız ekibinin beklentisi, Galatasaray'ın bütçesini aşarken sarı-kırmızılılar, devre arasında böyle bir harcama yapmaya sıcak bakmıyor. Diğer yandan oyuncuya inanan Galatasaray, Brest'in indirim yapması için girişimlerde bulunmaya da devam ediyor.
12 milyon Euro'nun altına inmeyen Brest tok satıcıyı oynarken Fransız ekibinin geçmiş yıllarda yaptığı oyuncu satışları da kulübün politikasını gözler önüne serdi.
SATIŞLAR ÇİFT HANELİ
2012'de Nolan Roux'u 24 yaşındayken 8 milyon Euro'ya, 2020'de Ibrahima Diallo'yu 21 yaşındayken 12 milyon Euro'ya, 2021'de Romain Faivre'i 23 yaşındayken 15 milyon Euro'ya satan Brest, yine 2021'de Romain Perraud'u Southampton'a 12 milyon Euro karşılığında göndermişti.
Brest geçen yaz ise 27 yaşındaki Franck Honorat'ın Borussia Mönchengladbach'a transferinden 8 milyon Euro'luk gelir elde etti.
PERRAUD DA SOL BEKTİ
Son yıllarda Locko'dan yaş olarak daha yukarıda oyunculardan çift haneli bonservis bedelleri elde eden Brest, Fransa U21 Milli Takımı havuzuna dahil olan Locko'yu ise 12 milyon Euro'nun altına vermeyi düşünmüyor. Fransız ekibi daha önce bir başka sol bek olan Romain Perraud'un gidişine de 12 milyon Euro karşılığında izin vermişti.