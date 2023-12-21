Devre arası transfer döneminde sol bek ve orta saha transferleri gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, yaklaşık iki ay önce başladığı liste oluşturma sürecinden bir sonraki adım olan resmi girişimlere geçti.

Sarı-kırmızılıların gözlemci ekibi, sol bek bölgesi için ince eleyip sık dokurken 10 futbolcu gibi geniş bir liste hazırlandı. Bu listenin tepesinde yer alan Bradley Locko için girişimlerde bulunan Galatasaray, Fransız yıldızdan vazgeçmiş değil.

Brest, yaklaşık 1,5 ay kadar önce Locko için kapıyı 13 milyon Euro'dan açarken Galatasaray resmi kanallar aracılığıyla masaya oturdu ve Brest'in bonservis bedeli beklentisini aşağı çekmek için temaslara başladı.

Fransız ekibinin beklentisi, Galatasaray'ın bütçesini aşarken sarı-kırmızılılar, devre arasında böyle bir harcama yapmaya sıcak bakmıyor. Diğer yandan oyuncuya inanan Galatasaray, Brest'in indirim yapması için girişimlerde bulunmaya da devam ediyor.

12 milyon Euro'nun altına inmeyen Brest tok satıcıyı oynarken Fransız ekibinin geçmiş yıllarda yaptığı oyuncu satışları da kulübün politikasını gözler önüne serdi.