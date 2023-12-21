Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı! Sinop'un Erfelek ilçesinde, evde cansız bedeni bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden S.A. isimli kadın, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Sinop'ta olay alınan bilgiye göre, Erfelek ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki çocuğuyla yaşayan 9 aylık hamile olan S.A. (36) evinde doğum yaptı.

BEBEĞİNİN ÖLÜ DOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

AA'da yer alan habere göre bir gün sonra aile hekimine giderek evinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu bildiren S.A, doktorun haber vermesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

BEBEĞİN CESEDİ MUTFAKTA BULUNDU

Ekiplerce S.A'nın evinde yapılan aramada, evin mutfak bölümünde bebeğin cesedine ulaşıldı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.