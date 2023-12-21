Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. PPK son olarak geçen ay politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 40'a çekti.

PPK böylece son 6 toplantıda 3150 baz puanlık artırımına gitmiş oldu. Son 3 toplantıda ise üst üste 500 baz puanlık artırım kararları aldı.

Bugün de faiz artırımlarının devamının gelmesi beklense de PPK'nın frene basacağı öngörülüyor.

TCMB GEÇEN AY POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 40'A YÜKSELTTİ

ANKET SONUÇLARI

AA Finans'ın, 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42.5 ile yüzde 45 arasında yer aldı.

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Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi de faizin 250 baz puan artarak yüzde 42.5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42.5 oldu. Öte yandan ankette 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu. 2024 zirve tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 42.5 seviyesinde kaydedildi.

Foreks Haber anketinde ise bugünkü toplantıya ilişkin medyan beklenti, faizin 250 baz puan artırılacağı ve yüzde 40 seviyesinden yüzde 42.5 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. Ekonomistler, son toplantıda faiz artırımıyla ilgili olarak verilen yavaşlama sinyalini nedeniyle parasal sıkılaştırma hızının azalabileceği ve artışın önceki aylara kıyasla daha ılımlı olacağını düşünüyor. Foreks Haber anketine katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 42.5 olarak gerçekleşti. 22 ekonomistin 21'i 250 baz puan, 1'i ise 500 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

"YARI YARIYA AZALTABİLİR"

Yabancı uzmanlar da toplantıya ilişkin beklentilerini açıkladı. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin son toplantıda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığını ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsattı. Buna göre parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Drimal, bu yönlendirme sonucunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yarı yarıya azaltabileceğini ifade etti. Drimal, bankanın politika faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

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TCMB'nin ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini yüzde 45'e yükseltebileceğini söyleyen Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda yüzde 39'a kadar inebileceğini aktardı.

'YETERİNCE YÜKSEK' AÇIKLAMASI EŞLİK EDEBİLİR

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin beklenen faiz artırımına, bankanın resmi olarak faiz oranlarının yeterince yüksek olduğunu açıklamasının eşlik edebileceğini dile getirdi. Nominal anlamda TL'de oldukça cazip bir carry trade fırsatının olduğunu kaydeden Matys, ancak reel anlamda bakıldığında TL'nin carry trade yatırımcıları için henüz yeteri kadar cazip olmadığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'de enflasyonun yılın ilk yarısında nihayet zirveye ulaşıp düşmeye başlamasıyla değişebileceğini belirten Matys, bunun da Fed'in 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine başlamasıyla aynı zamana denk gelebileceğini ifade etti.