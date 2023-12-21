Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya ABD'de cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

        ABD'de cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

        ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1974'te işlenen bir cinayet nedeniyle 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons'ın esasında suçsuz olduğu tespit edildi. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 21.12.2023 - 07:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1974'te işlenen bir cinayet nedeniyle 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons'ın esasında suçsuz olduğu tespit edildi. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

        Glynn Simmons, Temmuz ayında bir yargıcın yeniden yargılanmasına hükmetmesi sonrası serbest bırakılmıştı.

        Pazartesi günü bir bölge savcısı, Simmons'ın yeniden yargılanmasını gerektirecek kanıt olmadığını açıklamıştı.

        Ancak Oklahoma Bölge Yargıcı Amy Palumbo, Salı günü masum olduğu yönünde hüküm verdi.

        Palumbo, "Bu mahkeme, Bay Simmons'ın mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici delillerle tespit etmiştir" dedi.

        REKLAM

        Simmons ise mahkemenin kararı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, dayanıklılık ve azim konusunda bir derstir. Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü bu gerçekten mümkün olabilir" diye konuştu.

        Simmons, Oklahoma City'de alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers'ın öldürülmesi nedeniyle yargılandı, Don Roberts'la birlikte 1975'te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

        Cezalar daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

        Simmons, cinayet işlendiğinde, eyaleti Louisiana'da olduğunu söylemişti.

        Temmuz ayında savcıların savunma avukatlarına ellerindeki tüm kanıtları göstermedikleri ortaya çıkmış, bir görgü tanığının başka şüphelileri de teşhis ettikleri belirlemiş, Simmons'ın cezası iptal edilmişti.

        Roberts, 2008'de şartlı tahliye edilmişti.

        ABD'nin Oklahoma eyaletinde, yanlış yere hapis yatanlara 175 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 98 bin Türk Lirası) kadar tazminat ödenebiliyor.

        Halen karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve kemoterapi tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Penaltı tartışmaları
        Penaltı tartışmaları
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?