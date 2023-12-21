Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika haberi Çekya'da silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti

        Son dakika haberi Çekya'da Charles Üniversitesi'ne silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti

        Çekya'nın başkenti Prag'da Charles Üniversitesi'ne saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversite binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Prag polisi birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilirken, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.

        Ateş açıldığı ihbarının ardından Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi personeline gönderilen ve Reuters tarafından görülen e-postada, "Yerinizden ayrılmayın, hiçbir yere gitmeyin, ofislerdeyseniz kilitleyin ve kapının önüne mobilya koyun, ışıkları kapatın" denildi.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"