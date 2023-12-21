Son dakika haberi Çekya'da Charles Üniversitesi'ne silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti
Çekya'nın başkenti Prag'da Charles Üniversitesi'ne saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversite binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Prag polisi birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilirken, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.
Ateş açıldığı ihbarının ardından Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi personeline gönderilen ve Reuters tarafından görülen e-postada, "Yerinizden ayrılmayın, hiçbir yere gitmeyin, ofislerdeyseniz kilitleyin ve kapının önüne mobilya koyun, ışıkları kapatın" denildi.
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