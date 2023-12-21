Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu hatırlattı - Futbol Haberleri

        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu hatırlattı

        Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Lig'i desteklemediklerini belirterek, "19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Lig girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

        Avrupa Süper Lig'i açıklaması!
        Avrupa Süper Lig'i açıklaması!
        Başakşehir'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
        Başakşehir'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

        TFF'den yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın bugün aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışıldığı, gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi.

        "Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

        "Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte, sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"