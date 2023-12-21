Fenerbahçe'den Avrupa Süper Lig'i açıklaması! Fenerbahçe, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili verdiği kararın ardından bir açıklama yaptı ve bu organizasyona karşı olduğunu dile getirdi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe SK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir.

Açıkça ifade etmek gerekirse, bu karar hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte veya onaylamamaktadır.

Kulüp olarak, Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Ayrıca, ECA'nın UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir."