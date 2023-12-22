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        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:31
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        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'de başlayacak.

        Ligin ilk 16 haftasında 10 mağlubiyet 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 17 gol attı, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

        Ligde aldığı 16 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        Gaziantep FK'de üçer sarı kartı bulunan Djilobodji, Bikel, Mustafa Eskihellaç ve Dragus, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        - Fatih Karagümrük'ü sadece bir kez yenebildi

        Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

        Bu karşılaşmalardan sadece birinden galibiyetle ayrılan Gaziantep temsilcisi, 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında tek galibiyetini 2021-2022 sezonunda evinde 3-1'lik sonuçla elde etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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