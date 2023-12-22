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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu 'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel'e cinsel saldırı suçlaması - Son dakika Magazin haberleri

        Vin Diesel'e cinsel saldırı suçlaması

        'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, ABD'li oyuncuyu 13 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Jonasson, ayrıca saldırıdan birkaç saat sonra Diesel'in şirketinin kendisini kovduğunu da iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:16
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        Gerçek adı 'Mark Sinclair' olan 56 yaşındaki Vin Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, ünlü oyuncu aleyhine Los Angeles'ta dava açtı.

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        "ZOR KURTULDUM"

        Asta Jonasson, dava dilekçesinde, Vin Diesel'in 2010'da 'Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu'nun çekimleri sırasında Atlanta'da bir otelde kendisine yönelik cinsel saldırısından zor kurtulduğunu öne sürdü.

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        "KARDEŞİ GÖREVİME SON VERDİ"

        Asta Jonasson, ayrıca Vin Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent'in, saldırıdan saatler sonra kendisini aradığını ve görevine son verildiğini söylediğini belirtti.

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        Vin Diesel'in yapım şirketinin yöneticisi olan Samantha Vincent, söz konusu iddialar hakkında yorum yapmadı.

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        DAVA AÇTI

        Asta Jonasson ise Samantha Vincent ve şirket aleyhine de; 'cinsiyet ayrımcılığı' ve 'haksız fesih' gibi suçlamalarla dava açtı.

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        Vin Diesel'in avukatı Bryan Freedman ise yaptığı açıklamada müvekkilinin tüm söylentileri reddettiğini ifade etti.

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        HOLLYWOOD'IN EN ÇOK KAZANAN AKTÖRLERİ ARASINDA

        Vin Diesel, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin yanı sıra, 'Guardians of the Galaxy', 'XXX' ve 'Riddick' filmlerindeki rolleriyle de tanınıyor.

        Aynı zamanda 'Hızlı ve Öfkeli' filmlerinin yapımcılarından olan Vin Diesel, Hollywood'un en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #Vin Diesel
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