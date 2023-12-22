Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor

        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor

        1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında anılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi. Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadeti göze aldığı harekatta, dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit düştü.

        2

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta olan Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında harekatın 109’uncu yılında anma etkinlikleri organize edilecek. Sarıkamış'ta her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler, 5-7 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        3

        Tarih boyunca kahramanlığıyla bilinen Mehmetçiğin Sarıkamış Harekatı'nda binlerce şehit vermesine rağmen vatanı kurtarmak için çetin iklim ve coğrafi şartlar ile dondurucu soğuklara rağmen "istişare, emir verilene kadardır" sözü doğrultusunda komutanlarının emirlerini yerine getirerek mücadele edip şehadete kavuşması hafızalardaki yerini koruyor. Hayatının büyük bölümünü Sarıkamış Harekatı'ndan hayatta kalanlara ayıran Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz da bu anılarını anlattı. Solmaz, 109 yıl önce yaşanan acıyı hissettiklerini çünkü Sarıkamış'ın "şehitler tarlası" olduğunu söyledi.

        4

        Rus kuvvetlerine karşı Sarıkamış yakınlarına kadar canhıraş mücadele veren Mehmetçiğin, Kızılçubuk ve Sarıkamış tepelerine kadar geldiğini ve burada yaklaşık 3 metre kar ve eksi 30 derecelik soğuk havayla mücadele ettiğini anlatan Solmaz, "Buradaki soğuk hava epey zayiat vermemize sebeptir. Burada Mehmetçik kar çiçekleri gibi dökülürler ve şehit olurlar. Sarıkamış'ta Mehmetçiklerin verilen emirlere harfiyen uymaları söz konusudur, hiç panik olmamıştır. Panik olmayan askerlerimiz Sarıkamış dağlarında şehit düşmüşlerdir" dedi.

        5

        MEHMETCİĞİN ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞİİRLER SARIKAMIŞ'I ANLATIYOR

        Sarıkamış Harekatı'yla ilgili yaklaşık 40 yıldır araştırma yaptığını ve o dönemde yaşayan tanıklardan yaşananları dinlediğini dile getiren Solmaz, şöyle devam etti:

        "Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde yaşayan Beşir dedemizden şehitlerin defnedilmesiyle ilgili 40 yıl önce hikayeler dinledim. Beşir dede 'Şehitleri gömerken ara sıra üzerlerini arıyorduk' demişti. Bir Mehmetçiğin cebinden bir şiir çıkmış onun adı da Beşir'miş, künyesinde yazıyormuş. Beşir dede, o dönemde şehidin şiirini okurken ben de not almıştım. Sonra bu şiirin de yer aldığı bir şiir kitabı yazdım.

        6

        Ben bu şiiri bir ortamda okuyunca orada bulunan Sunay Gürkan ismindeki bir teyzemiz bana 'Yavrum biz Erzurumluyuz annemin nişanlısı Beşir adında bir teğmendi, bu şiiri anneme verip Sarıkamış'a gitmiş, gidiş o gidiş..' dedi. Bu şiir Sarıkamış Harekatı'nı özetler, Allahuekber Dağları ve buraya sitem vardır. Şiirde 'Sen Türkleri öz bilirdin, düşmanlara geçit verdin, geçsin fakat sen geçirdin, karlı dağlar kanlı dağlar, süngüden ormanlı dağlar' deniyor. Bu dörtlük Sarıkamış Harekatını anlatır niteliktedir."

        7

        SARIKAMIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ 40 YILDIR ÇALIŞMA YAPIYOR

        Sarıkamış'ta yaşanan hikayelerin halen tazeliğini koruduğunu ve yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Solmaz, "1983 yılından beri Sarıkamış Harekatı'yla ilgili çalışmalar yaparım. Bu dağlarda bu köylerde, yaylalarda tek tek dolaşıp görebildiğim yaşlı ve o günleri görmüş kişileri o günkü şartlara göre kayıt altına aldım ve yayınladım. Aradan 40 yıl önce hayatta olan gazilerimiz ve halktan insanlar bugün hayatta değiller. İyi ki o dönemlerde gezip not edinmişim" diye konuştu.

        #sarıkamış
        #kars
        #Sarıkamış şehidi
        #Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu