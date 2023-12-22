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        Haberler Dünya El Salvador'da Bitcoin bağışı yapanlara vatandaşlık verilecek

        El Salvador'da Bitcoin bağışı yapanlara vatandaşlık verilecek

        2021 yılında Bitcoin'i ulusal para birimi haline getiren Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümete Bitcoin ile bağış yapanlara vatandaşlık verilmesi konusunda anlaşıldı. Yasada herhangi bir asgari bağış şartı belirtilmedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 22.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:11
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        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
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        El Salvador Kongresi'nde hızlandırılmış vatandaşlık veren göç yasası onaylandı, buna göre hükümete Bitcoin ile bağış yapan kişiler El Salvador vatandaşı olabilecek.

        El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin desteklediği uygulamanın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 4 Şubat'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olacak Bukele için bu reform oldukça önemli.

        Yasada herhangi bir asgari bağış şartı belirtilmedi.

        Bitcoin, El Salvador'da 2021 yılında ulusal para birimi haline geldi. Uygulama yavaş ve sınırlı olsa da ülkede o günden bu yana Bitcoin yatırımlarına devam ettiği biliniyor.

        Bukele'nin nakit sıkıntısı çeken hükümeti, yeni bir finansman programı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #El Salvador
        #bitcoin
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