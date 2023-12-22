Gaziantep'te zeytin çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde yaklaşık 1 ton zeytin çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde yaklaşık 1 ton zeytin çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik JASAT Timlerince çalışma başlatıldı.
Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde farklı zamanlarda zeytin hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çaldıkları yaklaşık 1 ton zeytin ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen zeytinler sahiplerine teslim edildi.
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