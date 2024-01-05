Gaziantep FK - Pendikspor :2-2

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Alpaslan Şen

GAZİANTEP FK: Nita - Djilobodji, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, M´Bakata, Markovic (Dk. 66 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 84 Riascos), Draguş

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Gökcan Kaya (Dk. 89 Diaby), Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kappel), Erencan Yardımcı

GOLLER: Dk. 12 Draguş, Dk. 49 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 77 (P) Erdem Özgenç, Dk. 80 Erencan Yardımcı (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Marius Sumudica (Teknik Direktör), Ogün Özçiçek, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeira, Lusamba, Çekiçi (Yedek Kulübesinde), Gökcan Kaya, Alpaslan Öztürk, Midtsjö (Pendikspor)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19´uncu hafta karşılaşmasında Pendikspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

12´nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç´ın yerden pasına gelişine vuran Draguş´un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

42´nci dakikada orta alandan gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın aşırtma pasında topla buluşan Halil Akbunar´ın vuruşunu kaleci Nita çıkardı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

49´uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim topa dokunarak yerde kaldı. Hakemin devam kararının ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Ogün Özçiçek´in gelişine sol ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

74´üncü dakikada sol kanattan gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar´ın pasında topla buluşan Kappel, Djilobodji´nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

77´nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

80´inci dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında topu sürükleyen Gökcan Kaya´nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erencan´ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

85´inci dakikada savunmadan atılan topla ceza sahası içerisinde buluşan Halil Akbunar´ın aşırtma vuruşunu Djilobodji çizgiden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2´lik beraberlikle sonuçlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

2024-01-05 19:12:38

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