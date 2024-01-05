Stat:Kalyon

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 85 Brayan), Markovic (Dk. 67 Furkan Soyalp), Dragus

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya (Dk. 90 Abdoulay Diaby), Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kapel), Erencan Yardımcı, Halil Akbunar

Goller: Dk. 12 Dragus, Dk. 48 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 76 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 80 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra, Dk. 56 Lusamba, Dk. 70 Endri Çekiçi, Dk. 82 Alpaslan Öztürk, Dk. 82 Gökcan Kaya, Dk. 83 Fredrik Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor)

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