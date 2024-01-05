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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

        Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 85 Brayan), Markovic (Dk. 67 Furkan Soyalp), Dragus

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya (Dk. 90 Abdoulay Diaby), Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kapel), Erencan Yardımcı, Halil Akbunar

        Goller: Dk. 12 Dragus, Dk. 48 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 76 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 80 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra, Dk. 56 Lusamba, Dk. 70 Endri Çekiçi, Dk. 82 Alpaslan Öztürk, Dk. 82 Gökcan Kaya, Dk. 83 Fredrik Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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