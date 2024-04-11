Elektrik akımına kapılan kişi öldü
Gaziantep'te garajı temizlemeye çalışan site görevlisi, suyu tahliye etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Kentte yaşanan sağanak sonrası Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde bir sitenin garajını su bastı.
Garajı temizlemeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan (55), suyu tahliye etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Site sakinlerinin yerde hareketsiz halde bulduğu Şahan, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.