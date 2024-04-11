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        Haberler Gündem Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu - Güncel haberler

        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu

        Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte uzun kuyruklar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 21:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:00
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        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
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        Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, trafikle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kuyruk oluşturdu. Bazı köprülü kavşaklardaki araçla suya gömüldü.

        İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye ekipleri ve polis sevk edildi.

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        Kentte yağış etkisini azaltırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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