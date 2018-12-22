Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.
3'üncü dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep FK atağında sol kenardan Del Valle'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.
17'nci dakikada baskıya devam eden Gazişehir Gaziantep'te Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Del Valle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
35'inci dakikada konuk ekibin sol taraftan yaptığı atakta topla buluşan Berkin dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 2-1.
36'ncı dakikada santra vuruşunun ardından, sol açıkta topla buluşan Del Valle rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu ağlarla buluştu: 3-1.
57'nci dakikada Cihat'ın sağ kanatta yaptığı ortaya iyi yükselen Chabbi'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 4-1.
75'inci dakikada atağa çıkmak isterken ters bir vuruş yapan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Can topu kendi kalesine attı: 5-1.
89'uncu dakikada Gazişehir Gaziantep'in atağında Oğulcan'ın kaleciden dönen şutunu Poepon tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.
Karşılaşma ev sahibi ekip Gazişehir Gaziantep'in 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Nihat Şahin, Rıdvan Şimşek, Kubilay Aktaş, Ahmet Kesim (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Kerim Avcı, Igor, Gökhan (Dk. 60 Okan ), Segbefia, Oğulcan, Del Valle, Chabbi (Dk. 76 Poepon)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (Dk. 35 Ferhat), Arda, Fatih, Can, Abdullah, Berk, Batuhan (Dk. 60 Arif), Emre, Cihan (Dk. 71 Toykan), Hüseyin, Yusuf
GOLLER: Dk. 3 ve 57 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 75 Can (Kendi Kalesine), Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Karabükspor)
SARI KARTLAR: Arda, Berk, Arif, Can (Kardemir Karabükspor)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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