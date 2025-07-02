Gazze'de 'ateşkes' ikilemi: Hamas ateşkesi inceliyor, Netanyahu Hamas'ın yok edilmesini istiyor

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini ve Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu belirtmesinin ardından gözler Hamas ve İsrail tarafına çevrildi.

Hamas tarafı, Gazze'deki çatışmaları sona erdirecek ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini sağlayacak bir anlaşma amacıyla arabuluculardan gelen yeni ateşkes önerilerini incelediklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, Trump'ın Gazze'de 60 günlük ateşkes açıklamasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada Hamas'ın ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Netanyahu, "Bir Hamas olmayacak. Bir Hamas ülkesi olmayacak. Buna geri dönmeyeceğiz. Her şey bitti" dedi.

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Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti Haberi Görüntüle

Trump, olası 60 günlük ateşkes sürecinde savaşı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirmişti.

"Baskı girişimi"

İsrail basını, Trump'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük olası ateşkes için "gerekli koşulları" kabul ettiğine ilişkin açıklamasının, Tel Aviv ve Hamas'a baskı girişimi olduğunu öne sürüldü.

Haaretz gazetesinin konuya ilişkin yayımladığı haberde, "Trump'ın geçici ateşkesi, savaş sonrası için ABD planının uygulanmasına olanak verecek daha kalıcı bir çözümün temelini oluşturacağına inanıldığı" ifade edildi.