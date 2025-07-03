Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: Gazze'de mezar yerleri tükeniyor

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in 22 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu artan can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde mezar yerlerinin tükendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sivillerin sistematik şekilde hedef alınması ve devam eden soykırım, Gazze Şeridi’nin birçok bölgesinde mezarlıkların tükenme noktasına gelmesine neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana 40'tan fazla mezarlığı tamamen ya da kısmen tahrip ettiği vurgulandı.

Bakanlık, İsrail’in Filistinlilerin mezarlıklara erişimini engellemesinin, gömü alanlarının daralmasına ve mevcut mezarlıkların hızla tükenmesine yol açtığını belirterek, bu durumun özellikle yerinden edilmiş sivillerin barındığı bölgelerde cenazelerin defni konusunda ciddi krizlere yol açtığı vurgulandı.

REKLAM

Açıklamada ayrıca, İsrail'in "kefen, inşaat malzemesi ve mezar hazırlığında kullanılan diğer temel malzemelerin girişine izin vermeyerek, şehitlerin İslami kurallara uygun şekilde defnedilmesini de fiilen engellediği" ifade edildi.

Tahliye emirleri nedeniyle birçok mezarlık alanının barınaklara dönüştüğü, cenazelerin hastanelerde, okul bahçelerinde ve evlerin önlerinde biriktiği belirtildi. Bu geçici çözümler, bölgede yaşanan insani felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.