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        Haberler Bilgi Gündem Gece müzeciliği başlıyor! Gece saatlerinde açık olacak müzeler hangisi, hangi tarihlerde açık olacaklar, saat kaça kadar ziyarete açık?

        Gece müzeciliği başlıyor! İşte gece saatlerinde açık olacak 27 müze

        Geçen sene başlatılan gece müzeciliği uygulaması bu sene de devam ediyor. Buna göre; belirlenen 27 müze, 1 Haziran ile 1 Ekim arasında açık olacak. Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri akşam saat 23.00'e kadar açık tutacak. İşte, 2025 gece müzeciliği kapsamında açık olacak 27 müze ve kapanış saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:03
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan 'gece müzeciliği' uygulaması bu yıl da sürüyor. Buna göre; Türkiye'nin çeşitli illerinde belirlenen 27 müze, gece saatlerinde de ziyaretçi ağırlayacak. Söz konusu uygulama 1 Haziran itibarıyla başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. İşte, gece ziyaret edilebilecek 27 müze...

        2

        İSTANBUL

        - Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)

        - Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00

        - Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00

        - Galata Kulesi – 23.00

        ANKARA

        - Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00

        - Etnografya Müzesi – 21.00

        3

        SAMSUN

        - Samsun Müzesi – 22.00

        ERZURUM

        - Erzurum Müzesi – 21.00

        ADIYAMAN

        - Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00

        GAZİANTEP

        - Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00

        4

        ŞANLIURFA

        - Şanlıurfa Müzesi – 21.00

        - Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00

        NEVŞEHİR

        - Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00

        - Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00

        - Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00

        - Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00

        5

        ANTALYA

        - Antalya Müzesi – 22.00

        - Alanya Müzesi – 22.00

        - Aspendos Ören Yeri – 22.00

        - Patara Ören Yeri – 22.00

        - Side Ören Yeri – 22.00

        - Nekropol Müzesi – 22.00

        DENİZLİ

        - Hierapolis Ören Yeri – 23.00

        AYDIN

        - Didim Ören Yeri – 21.00

        İZMİR

        - Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00

        - Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

        MUĞLA

        - Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00

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        GECE MÜZECİLİĞİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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