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Gelin bir anda kanlar içinde kaldı!

AA

Düğün magandaları bu kez Konya'nın Yunak ilçesinde ortaya çıktı. İlçeye bağlı Karayayla Mahallesi'ndeki düğün töreninde silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu gelin ağır yaralandı

düğün maganda

Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla rastgele açılan ateş sonucu yaralanan gelin, hastanede tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Karayayla Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, silahla havaya rastgele ateş açtı. Seken kurşunlardan biri, gelin B.T'nin (22) omzuna isabet etti. Ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan B.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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