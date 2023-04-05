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Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm

Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Olaylı ayrılık sonrası "İmajımı temizlemek için uğraşmayacağım. Çok mutluyum" diyen Pique, bu kez sosyal medyada kendisini hedef alan Shakira'nın hayranları hakkında konuştu: Binlerce barbarlık gördüm. Onlar hayatı olmayan, robot gibi insanlar

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  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    Gün geçmiyor ki Shakira ile Gerard Pique cephesinde yeni bir gelişme yaşanmasın. 
    Gün geçmiyor ki taraflar, birbirleriyle ilgili açıklamada bulunmasın.
    Shakira ile Gerard Pique 9 ay önce ayrıldı ayrılmasına ama iki tarafta da sular durulmak bilmiyor. Daha doğrusu, birbirleriyle ilgili açıklamalarıyla suların durulmasına izin vermiyorlar.

    Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique (36) ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın (46) ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminde olmayı sürdürüyor.

    İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    Clara Chia ile evlilik hazırlığı yapan Gerard Pique, "Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için uğraşmayacağım. Çok mutluyum" demişti. Bir İspanyol radyosuna konuşan Pique, yeni açıklamalarda bulundu.

    Gerard Pique, sosyal medyada kendisini hedef alan Shakira'nın hayranlarına adeta nefret kustu. Pique, "Futbol seyircisi karşısında oynamak mı Shakira'nın konserlerindeki seyircilerin karşısında olmak mı?" şeklindeki soru karşısında, futbol seyircisi karşısında oynamayı tercih ettiğini, çünkü Shakira'nın hayranlarının hayatı olmayan insanlar olduğunu söyledi.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    "BENİ ETKİLEMESİNE İZİN VERSEYDİM KENDİMİ BİR UÇURUMDAN ATARDIM"

    Shakira ile yaşadığı olaylı ayrılıktan sonra sosyal medyada yöneltilen eleştirilerin başlarda kötü hissettirdiğini söyleyen Gerard Pique, "Bunlar öyle bir noktaya geldi ki bazı şeylerin beni etkilemesine izin verseydim kendimi bir uçurumdan atardım" ifadelerini kullandı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    "ONLAR ROBOT GİBİLER"

    "Toplumun ne olduğu beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Yani eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından neler geldiğini bilemezsin. Binlerce barbarlık gördüm" diyen Gerard Pique, "Ama bunların hiçbirini umursamıyorum. Aslında onları tanımadığım için değil. Bu insanlar hayatı olmayan insanlar. Neden umursayayım? Onları gerçek hayatta tanımazsınız. Onlar robot gibiler" şeklinde konuştu.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    SHAKIRA'DAN YANIT

    Gerard Pique'nin ifadelerinin ardından Shakira hayranları sosyal medyada tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Shakira da yer aldı. Ünlü şarkıcı, Twitter'da tüm Latin Amerika ülkelerinin bayraklarını sıralayarak, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    EVLİLİK HAZIRLIĞI

    12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. 
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    İHANET ŞARKISI REKOR KIRDI

    Gerard Pique'nin yeni sevgilisiyle fotoğrafları ve ardından da Shakira'dan gelen intikam şarkısı, ihanet filmlerini aratmayan bir hikâyeyi ortaya çıkarmıştı. Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Pique için göndermeli bir şarkı yapmıştı.

    Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan Shakira, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmıştı. 
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    "ÇOCUKLARIMI KORUMAK İSTİYORUM"

    Yaşananların ardından bir demeç veren Gerard Pique, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" ifadelerini kullanmıştı. Hayatında istediği şeyi yaptığı konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" demişti.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    "DİĞERLERİ UMURUMDA DEĞİL"

    "Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" ifadelerini kullanarak kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirten Gerard Pique, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim" diye konuşmuştu.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    BALKONA CADI KOYMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ihanetin ortaya çıkmasının ardından Shakira, Gerard Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirmişti. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nın oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesi nedeniyle Shakira'nın böyle bir davranışta bulunduğu İspanyol basınına yansımıştı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

    Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. İddiaya göre; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    AŞK 'SELFIE'Sİ

    Yaşananlardan sonra Gerard Pique, yeni aşkını ilan ederek Clara Chia ile evlilik kararı aldı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    "BİR KADININ KENDİNİ BİR ERKEKLE TAMAMLAYABİLECEĞİNE İNANDIM"

    Yaşananların ardından konuyla ilgili konuşan Shakira, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Ünlü şarkıcı, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    "KIYAFETLERİ BENİM İÇİN SEÇİYOR"

    Daha sonra Gerard Pique de Clara Chia ile birlikteliği ile ilgili ilginç itiraflarda bulunmuştu. Anlattığına göre; Pique'nin hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi Clara Chia seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımlamıştı.
  • Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm - Son dakika magazin haberleri

    Gerard Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sorulmuştu. İşte bu soru üzerine Pique, şakayla karışık bir açıklamada bulunmuştu.

    Gerard Pique, Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip, "Gerçek şu ki; mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Splash News, Avalon, Mega

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