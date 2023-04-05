Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor: Binlerce barbarlık gördüm

Gün geçmiyor ki Shakira ile Gerard Pique cephesinde yeni bir gelişme yaşanmasın.

Gün geçmiyor ki taraflar, birbirleriyle ilgili açıklamada bulunmasın.

Shakira ile Gerard Pique 9 ay önce ayrıldı ayrılmasına ama iki tarafta da sular durulmak bilmiyor. Daha doğrusu, birbirleriyle ilgili açıklamalarıyla suların durulmasına izin vermiyorlar.

Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique (36) ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın (46) ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminde olmayı sürdürüyor.

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.