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        Haberler Gündem Güncel Gökçeada'da şap hastalığı arilik çalışması | Son dakika haberleri

        Gökçeada'da şap hastalığından arilik için geniş çaplı çalışma başlatıldı

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen Gökçeada ilçesinde şap hastalığından aşılı ariliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İlin yanı sıra ilçe müdürlüğü personellerinin katıldığı çalışmada, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numune toplanacak. Çalışma ile adanın şap hastalığından arilik statüsünün kazanması hedefleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:00
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trakya'nın şap hastalığından ariliği çalışmalarının 2010 yılında tamamlanmasının ardından bölgede arilik statüsü devam ederken, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde şap hastalığından aşılı ariliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir araştırma çalışması başlatıldı.

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        Söz konusu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) kriterlerine uygun olarak planlandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmada, adadaki şap hastalığının mevcut durumu belirlenmek üzere numune alma işlemlerine başlandı.

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        İl ve ilçe müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen çalışmada, büyükbaş hayvanlardan 10 köyde toplam 441, küçükbaş hayvanlardan ise 18 köyde toplam 1301 numune toplanacak.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği çalışmanın temel hedefi, Gökçeada'daki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının geçmişinin araştırılması ve sonucunda adanın şap hastalığından arilik statüsünün kazanması hedefleniyor.

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        Arilik statüsünün kazanılması ile birlikte bölgedeki hayvan sağlığı garanti altına alınacak ve adanın tek ulaşım yolu olan Trakya ile bağlantısı sağlanarak bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması planlanıyor.

        #yerel haberler
        #Çanakkale
        #Gökçeada
        #hastalıktan ari bölge
        #şap hastalığı
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