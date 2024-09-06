Söz konusu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) kriterlerine uygun olarak planlandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmada, adadaki şap hastalığının mevcut durumu belirlenmek üzere numune alma işlemlerine başlandı.