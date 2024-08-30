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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Golbol Kadın Milli Takımı, Çin'e yenildi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Golbol Kadın Milli Takımı, Çin'e yenildi

        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'e 7-5 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:05
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        Golbol Milli Takımı, Çin'e yenildi!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları A Grubu'nda mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı, ikinci maçında Çin'e 7-5 yenildi.

        South Paris Arena 6'da gerçekleşen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, ikinci maçında Çin'le karşı karşıya geldi.

        İlk yarıyı 5-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Hücumda da gol bulamayan milli takım, salondan 7-5 mağlup ayrıldı. İlk maçında da Brezilya'yla 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, henüz galibiyetle tanışamadı.

        Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 11.30'da İsrail'le karşılaşacak.

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