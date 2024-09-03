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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Golbol Kadın Milli Takımı, Paris'te yarı finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris'te yarı finalde!

        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:07
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        Golbol Kadın Milli Takımı yarı finalde!
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        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

        South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.

        İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3. kazanarak yarı finalist oldu.

        Milli takım yarı finalde yarın TSİ 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.

        Yarı finalin diğer maçında ise yarın TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.

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