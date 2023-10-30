Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar
Bolu'da sonbahar mevsimi ile renklenen Gölcük Tabiat Parkı'nda, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu
Giriş: 30.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:16
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Her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar ile çeşit çeşit renge büründü.
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Çam ormanları ile çevrili parkta, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu.
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Sonbaharda parkın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp, bisiklet ile tur attı.
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