Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gornik Zabrze - Fenerbahçe yurt dışı canlı yayın platformları || Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle!

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe yurt dışı canlı yayın platformları || Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Fenerbahçe, Gornik Zabrze'nin konuğu olacak. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken en çok sorgulananlar arasında ise "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanal ve platformları neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz platform ve kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanal ve platformları neler? Bu akşam oynanacak Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı öncesinde karşılaşmayı merak edenler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimimizde derledik. İşte sorgulanıp araştırılan ayrıntılar...

        2

        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Rövanş mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        3

        ŞİFRESİZ CANLI YAYIN PLATFORMLARI

        TVP Sport, SportsEngine Play, Sky Sports, ESPN/Star+ gibi platformlar üzerinden mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 27 Temmuz 2026 (Trump ile Netanyahu Ne Konuşacak?)

        Türkiye ve dünyada öne çıkan siyasi gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. Siyaset gündeminde gözler YENİ Parti'nin gerçekleştireceği ilk grup toplantısına çevrilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ve YENİ Parti'ye ilişkin açıklamaları kamuoyunda ge...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        "Aşk ortağım"
        "Aşk ortağım"
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı