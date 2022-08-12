Göz yorgunluğu belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Özellikle birçok kişi göz yorgunluğunun tedavi yöntemlerini ve belirtilerini merak etmektedir. Biz de aşağıdaki yazıda sizler için göz yorgunluğu nedir, nasıl geçer sorularının cevaplarıyla göz yorgunluğu belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen bilgileri derledik. İşte o bilgiler…

Gözde meydana gelen çeşitli hastalıklar ve alerjilerin yanı sıra birçok sebepten kaynaklanabilen göz yorgunluğu da günlük hayatı etkileyen problemler arasında yer almaktadır. Bu sebeple de kişiler tarafından göz yorgunluğu belirtileri gibi konular sıklıkla araştırılmaktadır. Yazımızın devamında göz yorgunluğu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Göz Yorgunluğu Nedir?

Gözlerde bulunan küçük kas gruplarının ve sinirlerin olması gerekenden fazla çalışması sonucu meydana gelen rahatsızlığa göz yorgunluğu denmektedir. Tıp literatüründe bu duruma astenopi ismi verilmiştir. Göz yorgunluğu birçok sebeple meydana gelebilmektedir. Çevre kirliliği nedeniyle ya da beslenme düzenindeki dengesizliklere bağlı olarak meydana gelebildiği gibi gözlerin belirli bir cisme dikkat verilerek uzun saatler boyunca aralıksız kullanımı sonucunda da göz yorgunluğu yaşanabilmektedir. Saatlerce araba kullanmak, saatlerce aralıksız okuma yapmak, sıcak havalarda güneşe maruz kalmak, çok ışıklı ortamlarda fazla zaman geçirmek, televizyon, bilgisayar, telefon ekranlarına çok sık bakmak, saatler boyunca uykusuz kalmak göz yorgunluğuna sebep olan aktiviteler arasında yer alır.

Göz Yorgunluğu Belirtileri

Gözlerde sulanma

Gözde yabancı bir cisim hissi oluşması

Kızarıklık

Gözde bulanıklaşma

Işığa bakarken rahatsızlık hissi ve hassasiyet yaşanması

Odaklanmada güçlük

Boyunda ve baş çevresinde ağrı hissedilmesi

Gözlerde acı ve ağrı hissedilmesi

Cisimleri çift görme

Göz kuruluğu

Göz Yorgunluğu Nasıl Geçer?

Göz yorgunluğu birçok kişiyi etkileyen ve genellikle gözlerin dinlendirilmesi sonucunda ortadan kalkan bir rahatsızlıktır. Göz yorgunluğunun neden kaynaklandığı tespit edilip ona maruz kalma süresi azaltıldığında genellikle geçen bir rahatsızlık olduğu gözlenmiştir. Fakat buna rağmen ortadan kalkmayan rahatsızlıkların hekim kontrolünde tedavisi gerçekleştirilmelidir. Alanında uzman hekimler damla, krem gibi ilaçlarla göz yorgunluğu tedavisini gerçekleştirmektedir.

Gözleri çok fazla yorulması sonucunda meydana gelen göz yorgunluğunun göz yorgunluğu egzersizleri ile de ortadan kaldırılabileceği bilinmektedir. Bunlardan biri özellikle bilgisayar başında çalışırken en fazla yarım saatte bir gözlerin kırpılması, yine en fazla yarım saatte bir 10 dakikalık aralar verilmesidir. Akıllı telefona bakarken de belirli süreler sonunda gözlerin kırpılması büyük önem taşır. Çünkü gözlerin kırpılması gözyaşı salgısını artıran ve gözü nemlendiren bir aktivitedir. Gözlerin nemlenmesi de göz kuruluğu yaşanmaması açısından oldukça önem taşır.

Göz Yorgunluğu Tedavisi

Göz yorgunluğu bazı durumlarda farklı hastalıklar sebebiyle meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda uzman göz doktorlarına başvurulması ve onların tedavi planına uyulması önerilir. Göz yorgunluğu evde tedavi yolları da kişiler tarafından merak edilmektedir. Çünkü göz yorgunluğunun başka bir hastalıktan kaynaklanmadığı sürece tıbbi bir tedavisinin olmadığı bilinmektedir. Çünkü bu hastalık belirli bir noktaya fazla odaklanılması sonucunda göz kaslarının ve sinirlerinin fazla yorulması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Eğer hastalık, kişiler tarafından uzun süreler boyunca yorulması sonucunda meydana geliyorsa, aralıklarla dinlendirilerek tedavisi de gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle yaz aylarında güneşe fazla maruz kalmaktan kaçınma, uzun süreli göz kaslarını çok yoran aktiviteler yapılacaksa 20 dakikalık ya da yarım saatlik çalışmalar sonrasında 10-15 dakikalık molalar verilmesi önem taşır. Bu molalar sayesinde göz yorgunluğunun önüne geçilebilmekte ya da var olan yorgunluk giderilebilmektedir.

Uyku düzenine dikkat edilmesi ve en az 6 saat olacak şekilde uyumak da göz yorgunluğunun önüne geçilmesinde ve tedavi edilmesi esnasında önem taşımaktadır.

Aynı zamanda evde ılık yeşil ya da siyah çay ve pamukla kompres yapılması ile göz yorgunluğu tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. Gözlere dilimlenmiş salatalık koyarak bir süre bekletmenin de göz yorgunluğuna iyi geldiği bilinmektedir.

Göz Yorgunluğu Ne Kadar Sürer?

Göz yorgunluğu kişiden kişiye süresi değişen bir durum ya da hastalıktır. Eğer gözü yoran aktivitelere ara verilmeden devam ediliyor ve gözlerin dinlenmesi için fırsat tanınmıyorsa uzun süre geçmeyeceği gibi daha ciddi hastalıklara da zemin hazırladığı bilinmektedir. Fakat gözler dinlendirildiği taktirde 2 gün ila 1 hafta içerisine ortadan kalktığı bilinmektedir.