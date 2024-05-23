İzmir'de olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.

Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Serdar Karamus (31), boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un (29) önünü kesti.

GÖZDE'Yİ ÇENESİNDEN VE BAŞINDAN VURDU DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından da aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Serdar Karamus ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" HAPİS İSTENDİ Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme'den 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KIZIMA 3 YIL AĞIR İŞKENCE YAPMIŞ" Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış. Kızımı çok dövmüş.