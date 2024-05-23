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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gözde Karamus'un katili Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu - İzmir haberler

        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!

        İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi tekstil firması çalışanı 29 yaşındaki Gözde Karamus'u, parkta tabancayla öldüren 31 yaşındaki Serdar Karamus için "Eşi kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından istenen ceza açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:50
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        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
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        İzmir'de olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.

        Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Serdar Karamus (31), boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un (29) önünü kesti.

        GÖZDE'Yİ ÇENESİNDEN VE BAŞINDAN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından da aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

        GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

        Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Serdar Karamus ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

        "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" HAPİS İSTENDİ

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme'den 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        "KIZIMA 3 YIL AĞIR İŞKENCE YAPMIŞ"

        Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış. Kızımı çok dövmüş.

        "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

        Üzerine sıcak su dökmüş. Banyoda çıplak yerlerine vurmuş. Normal bir insanın yapmayacağı şeyler yapmış. Bir baba olarak en ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimle içimiz öyle rahatlayacak. Başka bir isteğimiz de yok" dedi.

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