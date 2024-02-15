Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Gözde Karamus'u katletmişti! Sıcak gelişme! - İzmir son dakika haberleri

        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!

        İzmir'de, boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Gözde Karamus'u tabanca ile öldürüp aynı silahla intihara kalkışan 31 yaşındaki Serdar Karamus, taburcu edildikten sonra tutuklandı. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus'un, daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 07:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.

        BOŞANMA AŞAMASINDA YOLUNU KESTİ

        DHA'da yer alan habere göre tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un (29) önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (31) tarafından kesildi.

        GÖZDE'Yİ SIRTINDAN VE BAŞINDAN VURDU

        Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu.

        İNTİHARA KALKIŞTI

        Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu.

        GÖZDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, kurtarılamadı.

        KATİL KOCA TEDAVİYE ALINDI

        Serdar Karamus ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

        GÖZDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Gözde Karamus'un cenazesi İzmir'de ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

        TABURCU EDİLİP TUTUKLANDI

        Tedavisi tamamlanan Serdar Karamus, dün taburcu edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        AVUKATIYLA İFADE VERECEK

        Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.

        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş! Haberi Görüntüle
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Küçükçekmece saldırısında 16 şüpheli tutuklandı
        Küçükçekmece saldırısında 16 şüpheli tutuklandı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?