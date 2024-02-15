Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
İzmir'de, boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Gözde Karamus'u tabanca ile öldürüp aynı silahla intihara kalkışan 31 yaşındaki Serdar Karamus, taburcu edildikten sonra tutuklandı. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus'un, daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi
İzmir'de olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.
BOŞANMA AŞAMASINDA YOLUNU KESTİ
DHA'da yer alan habere göre tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un (29) önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (31) tarafından kesildi.
GÖZDE'Yİ SIRTINDAN VE BAŞINDAN VURDU
Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu.
İNTİHARA KALKIŞTI
Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu.
GÖZDE HAYATINI KAYBETTİ
Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, kurtarılamadı.
KATİL KOCA TEDAVİYE ALINDI
Serdar Karamus ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
GÖZDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gözde Karamus'un cenazesi İzmir'de ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
TABURCU EDİLİP TUTUKLANDI
Tedavisi tamamlanan Serdar Karamus, dün taburcu edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AVUKATIYLA İFADE VERECEK
Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.