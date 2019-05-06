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Göztepe'ye ilaç gibi galibiyet

İHA

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u devirerek ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Göztepe bu maçta birçok ilki de yaşadı. 86 gün sonra iç sahada maç kazanan İzmir temsilcisi, bu sezon bir maçta en fazla golü de Antalyaspor filelerine yolladı

Göztepe

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’i yenerek uzun bir aranın ardından küme düşme hattından çıkan Göztepe, sahasında Antalyaspor’u da yenerek umudunu geride kalan 3 haftaya taşıdı. Haftayı 33 puanla BB.Erzurumspor’un 1 puan önünde 15. sırada kapatan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçında bu sezon birçok ilki yaşadı.

Sezonun ilk haftalarında iç sahada oldukça başarılı bir performans sergileyen ancak ilerleyen haftalarda bu özelliğini kaybeden sarı-kırmızılılar, Bornova Stadı'nda 86 gün aranın ardından galibiyete uzanmayı başardı. Son olarak 10 Şubat’ta oynanan 21. hafta mücadelesinde bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’u deviren Göz Göz, o maçın ardından kendi taraftarları önünde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Öte yandan Antalyaspor galibiyeti Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da takımın başına geçtiği ikinci döneminde kendi seyircisi önünde aldığı ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

ANTALYASPOR'A PATLADI

Özellikle ligin ikinci yarısında gol sorunu yaşayan ve Medipol Başakşehir maçından önceki 5 lig karşılaşmasında gol atamayan Göztepe, Antalyaspor’a patladı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir’e 2 gol atarak gol yollarındaki şanssızlığını kıran Göztepe, Antalya temsilcisi önünde sezonun en fazla gol attığı karşılaşmasını oynadı. Sarı-kırmızılılar bu maça kadar bu sezon rakiplerine en fazla 3 gol atma başarısı göstermişti. Öte yandan karşılaşmayı iki golle tamamlayan Serdar Gürler, Göztepe formasıyla ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Devre arasında Huesca’dan kiralanan Serdar, yalnızca Ziraat Türkiye Kupası’nda bir gol fileleri havalandırmıştı.

İKİNCİ KEZ SERİ YAKALADI

Medipol Başakşehir ve Antalyaspor galibiyetleriyle son 2 haftadan 6 puan çıkaran Göztepe, bu sezon ikinci kez üst üste iki maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon 5. haftadan itibaren üst üste Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor’u deviren sarı-kırmızılılar o maçların ardından bir daha galibiyet serisi yakalamamıştı. Tamer Tuna’nın öğrencileri cumartesi günü Demir Grup Sivasspor’u da devirerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

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