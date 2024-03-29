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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın rekor kırdı! 29 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni zirve! 29 Mart Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları rekor bir seviyeye yükseldi. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 29 Mart Cuma günü ons altın, düne kıyasla yüzde 1.60 artarak 2 bin 230 liraya yükseldi. Buna bağlı gram altın fiyatı bugün 2 bin 300 lira seviyesini yeniden geçti. İşte, 29 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 07:39
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        1

        Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından yeni bir rekor kırmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı artırımı kararı sonrası ise kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden zirve bir seviyeye yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 320 liradan yaparken; 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 793 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 802 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.323,79

        Satış: 2.325,06

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.229,44

        Satış: 2.230,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.718,07

        Satış: 3.801,47

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.872,26

        Satış: 15.159,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.412,89

        Satış: 7.602,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.872,26

        Satış: 15.159,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.854,25

        Satış: 16.259,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.296,52

        Satış: 1.722,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.202,34

        Satış: 2.342,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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