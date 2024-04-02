Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.953,90 %-0,96
        DOLAR 31,9606 %-0,27
        EURO 34,4484 %-0,25
        ALTIN 2.340,16 %-0,44
        FAİZ 46,28 %-1,47
        GÜMÜŞ GRAM 27,06 %0,38
        BITCOIN 66.436,00 %1,12
        GBP/TRY 40,2453 %-0,23
        EUR/USD 1,0768 %-0,01
        BRENT 89,09 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 3.826,16 %-0,44
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödemeleri Nisan: Bu ay ile aile destek ödemeleri ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman hesaplara yatacak?

        Aile destek ödemeleri devam ediyor. 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödeme kapsamında gözler Nisan ayına döndü. Ödemelerin sonu Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Peki, aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman hesaplara yatacak? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 00:53 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile destek ödemeleri kapsamında gözler Bakanlık'a döndü; Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Aile destek paketi kapsamında çocuklar için ek ödeme de yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...

        2

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        3

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

        Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

        4

        ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

        3 çocuklu hanelere - 450 TL

        4 çocuklu hanelere - 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

        5

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        6

        Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Güncel emekli promosyon kampanyaları
        Güncel emekli promosyon kampanyaları
        Açıklama geldi! Emekli ve memur maaşları...
        Açıklama geldi! Emekli ve memur maaşları...
        Emeklinin beklediği tarih açıklandı!
        Emeklinin beklediği tarih açıklandı!
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?