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        Haberler Dünya Trump'ın ısrarı sürüyor: Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu? | Dış Haberler

        Trump'ın ısrarı sürüyor: Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesine yönelik ısrarı sürerken, Grönland'da yapılan yeni anket ada sakinlerinin çoğunluğunun ABD'ye katılmak istemediğini gösterdi. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arktik adasının 57 bin sakininin "ABD'ye katılmak istediğini" iddia etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:55
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        Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu?
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını yinelemesinin ardından Grönland'da yapılan yeni bir anket ada sakinlerinin yüzde 85'inin ABD'nin bir parçası olmak istemediğini gösterdi.

        Trump, yeniden seçilmesinden bu yana, Danimarka tarafından kontrol edilen ancak büyük ölçüde özerkliğe sahip olan Arktik adasını satın alma konusundaki ilgisini yineledi. Cumartesi günü konuşan Trump, "Bence bunu başaracağız" dedi ve Arktik adasının 57 bin sakininin "ABD'ye katılmak istediğini" iddia etti.

        YÜZDE 85 ABD'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR

        Ancak Danimarka gazetesi Berlingske tarafından yapılan ankete göre, Grönlandlıların yalnızca yüzde 6'sının ABD'nin bir parçası olmaktan yana olduğunu ve yüzde 9'unun kararsız olduğunu gösterdi. Ankete katılan Grönlandlıların yüzde 85'i ABD'nin bir parçası olmak istemediğini söyledi.

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        TRUMP: BENCE GRÖNLAND'I ALACAĞIZ

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupa'nın bir arada durmasını sağlamak istiyorum. Sadece Danimarka ile bağlantılı olarak değil, aynı zamanda daha geniş anlamda." ifadelerini kullandı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelen Frederiksen, "Avrupa'daki herkes artık ABD ile farklı bir işbirliğinin olacağını görebiliyor" dedi.

        Trump, Grönland'ın dış politikasını ve savunmasını kontrol etmeye devam eden Danimarka krallığının bir parçası olan Arktik adasını almak için askeri güç kullanmayı reddetmedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bence Grönland'ı alacağız" dedi ve Danimarka'yı gümrük vergileriyle tehdit ettiği bildirildi.

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